Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 січня 2021, Київ 18:55
Новини | Політика

«Голос»: НАЗК зупинило державне фінансування партії, ми розцінюємо це як тиск

Колишній лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук зі своїми однопартійцями. Київ, червень 2019 року

Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії «Голос», повідомила партія у фейсбуці.

«Партія «Голос» є єдиною неолігархічною парламентською партією. Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском. Ми розглядаємо варіанти оскарження цього рішення та закликаємо НАЗК не ставати інструментом політичного тиску», – заявила голова партії Кіра Рудик.

Речник партії «Голос» Ярема Дух пояснив, що НАЗК має дві претензії до партії, передає «Українська правда».

Перша стосується оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників, а друга полягає в тому, що «Голос» сплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.

У НАЗК вважають, що мають повідомити податківцям та правоохоронцям про можливі порушення з боку партії «Голос».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG