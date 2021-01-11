«Голос»: НАЗК зупинило державне фінансування партії, ми розцінюємо це як тиск

Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії «Голос», повідомила партія у фейсбуці.

«Партія «Голос» є єдиною неолігархічною парламентською партією. Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском. Ми розглядаємо варіанти оскарження цього рішення та закликаємо НАЗК не ставати інструментом політичного тиску», – заявила голова партії Кіра Рудик.

Речник партії «Голос» Ярема Дух пояснив, що НАЗК має дві претензії до партії, передає «Українська правда».

Перша стосується оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників, а друга полягає в тому, що «Голос» сплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.

У НАЗК вважають, що мають повідомити податківцям та правоохоронцям про можливі порушення з боку партії «Голос».