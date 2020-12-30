Набрали чинності закони щодо відновлення повноважень НАЗК

30 грудня набрав чинності закон щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції, а також закон про встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларації.

«Відсьогодні відновлено повноваження НАЗК, які агентство втратило у зв’язку з рішенням Конституційного суду України №13-р/2020. Просимо суб‘єктів декларування звернути увагу, що з 30.12.20 діє положення про необхідність подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані щодо видатків та доходів на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів (105,1 тис. грн)», – йдеться в повідомленні Національного агенства з питань запобігання корупції у фейсбуці.

Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що після двох місяців роботи «на паузі» НАЗК, нарешті, може почати відновлення роботи за всіма напрямками.

«Маю зазначити, що робота НАЗК не відновлюється в один момент. Адже новий закон впроваджує низку змін, через які ми маємо затверджувати оновлені підзаконні нормативно-правові акти для повноцінного відновлення роботи. До 2 місяців закон відводить на внесення змін до порядків повних перевірок декларацій, узгодження їх з ВРП та Конституційним судом, державної реєстрації в Міністерстві юстиції», – прокоментував Новіков.

Раніше НАЗК сформувало пропозиції щодо необхідності усунення їх у законі про запобігання корупції.

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.