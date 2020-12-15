У НАЗК прокоментували рішення ВР щодо відновлення повноважень агенства

Ухвалення Верховною Радою рішення про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) дозволить відомству запрацювати, заявив керівник НАЗК Олександр Новіков.

«Ухвалені законопроєкти справді дозволять НАЗК відновити свою роботу. Чиновники, які зазначили неправдиві відомості в деклараціях за попередні роки, через рішення КСУ не зможуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності… НАЗК розпочинає відновлювати роботу за всіма основними напрямками, керуючись положеннями прийнятих змін до закону України «Про запобігання корупції, – сказав Новіков.

Як йдеться на сайті відомства, НАЗК сформувало пропозиції щодо усунення яких в законі про запобігання корупції агентство внесе найближчим часом.

«Закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді. Наслідки: Заходи із моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними», – кажуть в НАЗК.

Також, як зазначають у відомстві, закон визначає, що складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники. Така практика може створити небезпечний прецедент – виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників.

«Це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе», – пояснюють у НАЗК.

Закон також зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів «чергу» декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги – «програмні засоби в цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим» через несправжні декларації, зазначили в агенстві.

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що уже 50 днів робота відомства «лишається на паузі» через рішення КСУ.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Зокрема, здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; здійснення контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.