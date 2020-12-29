До кінця року доступ до реєстру декларацій може бути частково обмежений – НАЗК

Через роботи з модернізації до кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстру декларацій), повідомила пресслужба Нацагенства із запобігання корупції.

«НАЗК прагне зробити реєстр зручнішим як для суб’єктів декларування, так і для громадян. До уваги суб’єктів декларування: якщо ви виявите помилки у роботі реєстру, або не знайдете у персональному електронному кабінеті раніше подані до реєстру документи, будь ласка, не хвилюйтесь. Повноцінний перехід на оновлену версію реєстру потребує певного часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені», – йдеться в повідомленні.

У НАЗК запевняють, що в оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця.

Раніше у НАЗК заявляли, щот робота відомства залишається фактично заблокованою, бо закон, який відновлює функції агентства, ще не набрав чинності.

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.