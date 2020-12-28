Правоохоронці закрили справи проти Філатова і судді Конституційного суду через рішення КСУ – НАЗК

Правоохоронні органи мусили закрити ще шість кримінальних проваджень за декларування недостовірної інформації, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться зокрема про справи, які відкривали правоохоронці за матеріалами НАЗК через ознаки недостовірного декларування за результатами перевірки декларацій. Так, Національне антикорупційне бюро України мусило закрити провадження проти:

народного депутата 8 скликання Ігоря Шкірі (як стверджують у агентстві, не задекларував майно на загальну суму 63 мільйона гривень, зокрема шість земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини)

міського голови Дніпра Бориса Філатова (у деклараціях за 2016 і 2017 роки НАЗК виявило недостовірні відомості на суму 485,8 тисячі гривень та 519,7 тисячі гривень)

судді Конституційного Суду Ірини Завгородньої (НАЗК стверджує, що вона не задекларувала авто Land Rover вартістю 615,3 тисячі гривень, яке належить чоловіку)

народного депутата 8 скликання Андрія Павелка, який нібито не задекларував купівлю аксесуару вартістю 425 тисяч гривень, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером, не вказав у декларації цивільну дружину та її майно: авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», користування квартирою

судді Заводського районного суду Дніпродзержинська Станіслава Рички, який не вказав користування дружиною квартирою, її автомобіль і фінансові зобов’язання, доходи члена сім’ї у вигляді соціальної допомоги та подарунка у вигляді квартир, загальна сума – 1,6 мільйона гривень

Також, зазначають у НАЗК, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка, який не задекларував власні грошові активи сумарно на 762,1 тисячі гривень.

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Як нагадують у НАЗК, закон, який відновлює повноваження агентства, наразі не набув чинності. Президент України Володимир Зеленський підписав його 25 грудня.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

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Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

15 грудня Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).