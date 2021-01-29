Суд відкрив провадження в справі про зупинку фінансування партії «Голос»

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження в справі за позовом партії «Голос» до Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Голос» просить суд скасувати наказ НАЗК від 23 грудня 2020 року про зупинку державного фінансування статутної діяльності партії.

ОАСК вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Партія «Голос» розцінює зупинку державного фінансування як тиск. Речник Ярема Дух пояснив, що НАЗК має дві претензії до партії. Перша стосується оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників, а друга – сплати орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.

У НАЗК вважають, що мають повідомити податківцям та правоохоронцям про можливі порушення з боку партії «Голос».