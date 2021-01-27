Зеленський схвалив рішення РНБО щодо «вдосконалення» відповідальності за недостовірне декларування

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, що передбачає подачу до Верховної Ради законопроєкту про «вдосконалення відповідальності» за недостовірне декларування, повідомляє пресслужба голови держави.

Йдеться про проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

За повідомленням, РНБО схвалила цей законопроєкт і рекомендувала президентові подати його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

Документ, зокрема, передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування і неподання декларації.

«Так, пропонується внести зміни у статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), передбачивши, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – повідомили у пресслужбі президента.

«Якщо суб’єкт декларування умисно вніс недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років», – йдеться в повідомленні.

Крім того, документ передбачає внесення змін до статті 366-3 Кримінального кодексу (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), згідно з якими за умисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, чи позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

У РНБО ще наприкінці грудня повідомляли, що Зеленський внесе законопроєкт про «вдосконалення» відповідальності за недостовірне декларування.

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції».

Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.