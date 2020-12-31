НАЗК відновило доступ до реєстру декларацій після модернізації

Національне агенство з питань запобігання корупції 31 грудня відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстру декларацій), повідомила пресслужба НАЗК у четвер.



«Реєстр декларацій уже доступний для всіх користувачів. НАЗК звертає увагу суб’єктів декларування, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів ще триває. Якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК, будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

За даними НАЗК, в результаті модернізації у реєстрі є такі оновленн:



– Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП);

– Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету;

– Зручніша робота з КЕП. У разі використання декларантом декількох КЕП відсутня необхідність проводити процедуру зміни КЕП у реєстрі декларацій;

– Відтепер у реєстрі декларацій можливо подати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб’єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовій формі.



29 грудня у НАЗК попереджали, що через модернізацію доступ до реєстру декларацій може бути частково обмежений до кінця 2020 року.