НАЗК: стартувала кампанія декларування-2021

1 січня 2021 року розпочинається щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року, повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

«Через набуття чинності закону, який частково відновлює повноваження НАЗК, ви знову можете подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані в електронному вигляді в реєстрі декларацій. Ми також працюємо над подальшим спрощенням декларування у 2021 році та готуємо для вас нові довідкові матеріали, які стануть у нагоді під час заповнення декларацій», – звернулися у НАЗК до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Напередодні НАЗК відновило доступ до реєстру декларацій після модернізації.

15 грудня 2020 року Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.