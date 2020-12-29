РНБО: Зеленський внесе законопроєкт про «вдосконалення» відповідальності за недостовірне декларування

Президент Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме посилення відповідальності за недостовірне декларування. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони за підсумками засідання 29 грудня.

За повідомленням, цей законопроєкт буде поданий як невідкладний.

Як уточнюють у Раді, засідання під головуванням президента стосувалося шляхів «розв’язання ситуації, що виникла після рішень Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства».

«Глава держави наголосив, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Саме на це спрямований відповідний законопроект... щодо вдосконалення такої відповідальності, який був схвалений на засіданні РНБО та після доопрацювання буде внесений Президентом до Верховної Ради як невідкладний», – повідомляє пресслужба РНБО.

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Підтримку документу висловили секретар РНБО Олексій Данілов та народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін.

«Має бути відновлена не лише кримінальна відповідальність, а й відповідне покарання за те, що особа не задекларувала якісь свої статки й це було зроблено умисно і в значній сумі. РНБОУ підтримала позицію Президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях наших чиновників», – цитує Костіна РНБО.

Депутат, згідно із заявою, нагадав, що Венеціанська комісія ухвалила висновок, яким рекомендує Верховній Раді «не просто відновити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, а встановити такий вид покарання, як позбавлення волі».

23 грудня Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» № 1074-ІХ.

Законопроєкт 4460-д Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

Перед цим законопроєкт розкритикувало Національне агентство з протидії корупції. У відомстві звернули увагу, що документ не передбачає позбавлення волі за умисне недостовірне декларування чи неподання декларації.

При цьому обмеження волі (замість штрафу) передбачене за подання недостовірних даних на 8,4 мільйона гривень чи більше. У НАЗК наголосили, що за недостовірне декларування на понад 1 мільйон гривень повинно бути передбачене ув’язнення.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.