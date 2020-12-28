Разумков розповів про свої відносини із Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Українській правді» охарактеризував свої відносини із президентом України Володимиром Зеленським як «абсолютно нормальні».

«Нормальні робочі відносини, як і раніше. Абсолютно нормальні», – сказав Разумков.

Він заперечує наявність конфлікту з президентом.

«Я не розумію, про який конфлікт ви говорите. Якщо ви говорите про ситуацію з Конституційним Судом, я думаю, що всі зайняли державницьку позицію», – заявив голова Верховної Ради.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Також суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків».

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков подав свій законопроєкт, яким запропонував відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з грудневим опитуванням Центру Разумкова, голова парламенту Дмитро Разумков очолив рейтинг довіри серед політиків (йому довіряють 35% опитаних). Президентові України Володимиру Зеленському довіряють 30%.