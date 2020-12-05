Разумков підписав закони Зеленського про підтримку малого бізнесу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав три внесені президентом Володимиром Зеленським та підтримані парламентом законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Про це 5 грудня повідомили у Верховній Раді.

Тепер законодавчі акти передадуть на підпис президенту.

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Ухвалені Радо законопроєкти стосуються змін до Податкового кодексу, соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання.

Зокрема один з них пропонує відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень; списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців; збільшити поріг обсягу податкового боргу тощо.

Іншим документом, серед іншого, пропонується забезпечити «безперервність дії договорів оренди державного та комунального майна у зазначений період (карантину – ред.), розширення кола суб’єктів підприємництва для отримання державної підтримки».

Законопроєкт 4431, серед іншого, пропонує внести зміни до держбюджету-2020 задля виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їхньої діяльності через посилення карантину.