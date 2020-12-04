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04 грудня 2020, Київ 18:51
Фотогалереї

Протест ФОПів: акція під Радою, марш центром Києва та перекрита вулиця Грушевського (фоторепортаж)

4 грудня протестувальники, які виступають на захист інтересів фізичних осіб-підприємців (ФОПів), знову зібралися на акцію біля Верховної Ради України. Вони перекрили вулицю Грушевського, як і під час попереднього протесту 1 грудня. Вдень мітингувальники пройшли маршем центральними вулицями Києва.

У другій половині дня представники протестувальників зустрілись із головою фракції партії «Слуга народу» Давидом Арахамією і домовились про пошук подальшого вирішення проблем малих підприємців.

Також цього ж дня Верховна Рада України підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським три законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Крім того, народні депутати проголосували за негайне підписання цих законопроєктів спікером для передачі їх на підпис президентові.

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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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