4 грудня протестувальники, які виступають на захист інтересів фізичних осіб-підприємців (ФОПів), знову зібралися на акцію біля Верховної Ради України. Вони перекрили вулицю Грушевського, як і під час попереднього протесту 1 грудня. Вдень мітингувальники пройшли маршем центральними вулицями Києва.

У другій половині дня представники протестувальників зустрілись із головою фракції партії «Слуга народу» Давидом Арахамією і домовились про пошук подальшого вирішення проблем малих підприємців.

Також цього ж дня Верховна Рада України підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським три законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Крім того, народні депутати проголосували за негайне підписання цих законопроєктів спікером для передачі їх на підпис президентові.