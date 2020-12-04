Рада схвалила закони Зеленського про підтримку малого бізнесу

Верховна Рада України підтримала три внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

За законопроєкт 4429 у цілому проголосували 299 народних депутатів, 4430 – 302 депутатів, 4431 – 304 за необхідних 226.

Крім того, народні депутати проголосували за негайне підписання цих законопроєктів спікером для передачі їх на підпис президентові.

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Законопроєкт 4430 стосується змін до Податкового кодексу, а законопроєкт 4429 – соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання.

У пояснювальній записці до законопроєкту 4430 пропонується відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень; списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців; збільшити поріг обсягу податкового боргу тощо.

Іншим документом, серед іншого, пропонується забезпечити «безперервність дії договорів оренди державного та комунального майна у зазначений період (карантину – ред.), розширення кола суб’єктів підприємництва для отримання державної підтримки».

Законопроєкт 4431, серед іншого, пропонує внести зміни до держбюджету-2020 задля виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їхньої діяльності через посилення карантину.