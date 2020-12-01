Рада відклала запровадження обов’язкових касових апаратів для ФОПів, їх це не влаштовує

Верховна Рада України відклала на рік, до 1 січня 2022 року, обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Відповідний законопроєкт депутати ухвалили на засіданні 1 грудня. За нього проголосували 319 народних депутатів.

Як заявив доповідач по цьому законопроєкту Ярослав Железняк, документ спрямований на створення умов для адаптації малого бізнесу до застосування нових правил обліку розрахункових операцій, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, збереження робочих місць, розвиток підприємництва та виведення економіки з тіні, що приведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів.

Представники депутатських фракцій і груп у виступах зазначали, що це рішення є компромісним.

Ухвалений законопроєкт також скасовує механізм кешбеку (компенсація покупцям за порушення під час розрахункових операцій) і штрафи за невідповідність готівки в касі сумі, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а також за відсутність попереднього програмування товарів у РРО.

Тим часом, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, підприємців, які 1 грудня протестують біля парламенту, не влаштовує рішення про відтермінування. Після голосування вони почали вигукувати «зрада» і закликали залишатися на ніч під будівлею Верховної Ради, поліція посилює заходи безпеки.

Чинне досі законодавство передбачало з 1 січня 2021 року обов’язкове використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців. З 1 квітня 2021 року класичні чи програмні РРО мали б встановити всі платники єдиного податку ІІ-IV груп.

Раніше законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для малого бізнесу на один рік не набрав потрібну кількість голосів у Верховній Раді. Парламентарі, які не голосували за відтермінування, наголошують, що зміни в оподаткуванні виведуть економіку з тіні, і що це допоможе наповнити бюджет.

Натомість в організації «Підприємці України/#SaveФОП» (організатор протестів) повідомили, що вимагають ухвалення законопроєктів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.