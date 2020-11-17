Депутати зобов’язали уряд за 7 днів повідомляти громадянам про посилення карантину 

Верховна Рада зобов’язала Кабінет міністрів України за сім днів інформувати громадян про посилення протиепідемічних заходів.

Постанову «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення» на засіданні 17 листопада підтримали 303 народних депутати.

Голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, який доповідав із цього питання, повідомив, що уряд не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії заборон повинен:

забезпечити оприлюднення переліку обмежувальних протиепідемічних заходів;

проінформувати про заходи, що будуть запроваджені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку;

внести до Верховної Ради України відповідний законопроєкт, яким передбачатиметься надання державної підтримки та пільг населенню і суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Йдеться про запровадження обмежень щодо: перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні; відвідування закладів освіти здобувачами освіти; приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, громадського харчування, торговельного і побутового обслуговування.

У Верховній Раді вважають, що їхнє рішення сприятиме зменшенню соціальної напруги, яка може виникнути у разі посилення карантинних обмежувальних заходів, і надасть можливість населенню і суб’єктам господарювання підготуватися до їх запровадження.

Раніше Верховна Рада не змогла ухвалити свою постанову, якою збиралася рекомендувати уряду скасувати запроваджений ним карантин вихідного дня, що викликав протести підприємців.

В уряді заявили, що в разі, якщо дійсні зараз карантинні заходи не будуть дотримані, і кількість хворих на COVID-19 значно зросте, це спричинить різке навантаження на медичну систему і змусить вдатися до повного 3-тижневого локдауну.