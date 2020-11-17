В уряді повідомили, коли можливе запровадження повного локдауну

В Україні можуть запровадити тритижневий повний локдаун у разі, якщо нинішні карантинні заходи, зокрема карантин вихідного дня, не даватимуть результатів, і кількість хворих на COVID-19, зокрема шпиталізованих, зростатиме, повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

«Рішення про повний локдаун не буде запроваджено, поки у нас є альтернатива. Якщо ми з вами не продемонструємо необхідного зменшення кількості соціальних контактів під час карантину «вихідного дня», то, за даними аналітиків РНБО, позначку в 20 тисяч захворілих щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні», – написав Шмигаль у телеграмі 17 листопада після виступу щодо цього питання в парламенті.

«Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитися ліжкомісця. Це при тому, що в останні місяці ми збільшили їхню кількість удвічі. І тоді шлях буде тільки один — жорсткий карантин аж до повного локдауну. При чому локдаун треба буде вводити щонайменше на три тижні», – наголосив прем’єр-міністр.

Водночас, за його словами, уряд і МОЗ «активно працюють» над закупівлею вакцини. Шмигаль очікує, що приблизно вісім мільйонів доз Україна може отримати вже в другому кварталі наступного року.

«Також постійно ведемо переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій. Серед цих компаній є і Pfizer, і Moderna, які вже оголосили про успішність своїх вакцин», – написав Шмигаль.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.