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17 листопада 2020, Київ 10:19
Новини | Коронавірус

COVID-19 в Україні: 11 968 нових випадків, захворіли 565 медиків

За весь час пандемії в Україні захворіли 557 657 людей, одужали – 250 983

В Україні станом на 17 листопада 2020 року виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 516 дітей і 565 медпрацівників.

За минулу добу шпиталізовані 1 610 людей, 159 людей померли. Одужали 6 786 осіб.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) і Запорізькій (734) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 557 657 людей, одужали – 250 983.

Померли від COVID-19 9 856 людей.

Нoве довкола COVID-19 на 16 листопада – відео
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Нoве довкола COVID-19 на 16 листопада – відео

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