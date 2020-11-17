COVID-19 в Україні: 11 968 нових випадків, захворіли 565 медиків

В Україні станом на 17 листопада 2020 року виявили 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 516 дітей і 565 медпрацівників.

За минулу добу шпиталізовані 1 610 людей, 159 людей померли. Одужали 6 786 осіб.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) і Запорізькій (734) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 557 657 людей, одужали – 250 983.

Померли від COVID-19 9 856 людей.