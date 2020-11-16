«Коронавірус з'їдає легені, і нічого зробити не можна». Лікарні в Україні не справляються з напливом пацієнтів із COVID-19 – відео
Через посилене поширення коронавірусної інфекції в Україні переповнюються лікарні, а влада терміново будує мобільні госпіталі. У МОЗ вже заявили, що необхідно вводити локдаун щонайменше на три тижні. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)
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