Вірус COVID-19 мутує і українці хворіють повторно. Ризик – для хворих із супутніми хворобами – медики

Радіо Свобода у рубриці #МояІсторія розповідає історії людей, на життя яких вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. Це – лікарі, які рятують життя; пацієнти, які борються з недугою, та їхні родичі; малі підприємці, які рятують свій бізнес чи відкривають нові можливості.

17 людей у Львівській області повторно інфікувались COVID-19. Це випадки, які підтверджені лабораторно, повідомили Радіо Свобода у Львівському лабораторному центрі.

Люди, які повторно перехворіли чи хворіють на COVID-19, розповідають про різне самопочуття і симптоми.

56-річна львів’янка Іванна М.(просила не називати прізвище) захворіла на COVID-19 у березні. Вона втратила нюх і смак. У жінки діагностували двосторонню пневмонію і були уражені легені. А вже у жовтні вперше захворів її чоловік.

Психологічно почувалась важко

«Чоловік «приніс» це захворювання, бо у нього на роботі всі похворіли. Він втратив нюх і смак. А я, повторно захворівши, ні. Одразу зробила ПЛР-тест, який спершу був негативний, але відчувала симптоми і знову через кілька днів зробила тест, який був позитивний. Легені, як показало КТ, були уражені на 10%. Лікування мені призначила лікарка за тією ж схемою, що й весною: ті ж антибіотики, вітаміни. Ми з чоловіком відселились в окремий будинок від рідних, мали таку можливість. Приятелі привезли концентратор. І ми дихали за його допомогою тричі на день. Рятувало мене, що мусіла виходити з собакою на вулицю. Але повторне інфікування, на відміну від першого, вплинуло на мій психічний стан. У мене була панічна атака, хоча раніше ніколи не впадала в депресію, а тут був глибокий депресивний стан. Психологічно почувалась важко. Три тижні хвороби пройшли, немов у сні, з затуманеним розумом. А ще після уколів тіло було у синцях, такого я не мала у перший раз захворювання», – розповіла свою історію захворювання жінка.

Одужавши, подружжя пройшло реабілітацію в Трускавецькому санаторії. Там ходили на лікувальний масаж і кисневі процедури.

«Коли я перший раз перехворіла, то не носила маску, – говорить жінка. – Нехтувала цим, а тепер зрозуміла, якщо навіть перехворієш удруге, маєш носити маску».

Вдруге у листопаді перехворіла на COVID-19 26-річна Юлія Доліба зі Львова. Її стан відрізнявся від стану Іванни. Юлія вперше хворіла вірусною пневмонією наприкінці квітня – початку травня. Зараз переносить вірус повторно.

Втома була і перший, і другий раз

«Це була, по суті, перша хвиля весною. Я зробила ПЛР-тест, бо мала контактувати з 74-річною бабусею і, зрозуміло, хотіла перестрахуватись. Температура стрибала від 36,8 до 37,1. На якомусь етапі у мене почали сильно боліти ребра, під грудьми. Я дуже це відчувала, не могла навіть торкнутися. Не могла їсти і пити, до середини горла доходила рідина і все. Смак і нюх не втрачала, не мала нежиті, не боліло горло, не кашляла. Обстеження на КТ після того, як тест вже був негативний, показало, що я перехворіла двобічною пневмонією, тобто у мене виявили залишки запалення.

Десь 6 листопада я знову пішла на ПЛР-тест перед зустріччю з бабусею, щоб не піддавати її ризику. У мене були закладені ніс і горло, я не відчувала носоглотку, втратила на кілька днів нюх і смак. Але цього разу не боліли ребра, що не могло не тішити. Ситуативно можу зараз покашляти. Втома була і перший, і другий раз.

А ось психологічно мені було важче, коли перший раз хворіла на COVID-19. Був панічний страх, я вимірювала частоту дихання, термометр від користування вже «стерла». Дуже боялась пропустити момент під час захворювання, бо живу сама та ще я дуже відповідальна особа. Бо можна знецінювати своє здоров’я, але не здоров’я інших людей. Я мала страх, що могла когось заразити. Не могла спати, боялась, що знову захворію, але так і сталося. Могла плакати, хоча розуміла, що скоро одужаю, але ця хвороба впливала на мій психологічний стан. Я була розбалансована у час хвороби. Вже повторно, захворівши, не переживала такий стрес», – розповідає Юлія Доліба.

Юлія не знає, де могла вдруге заразитись вірусом COVID-19. Адже не має супутніх захворювань, ретельно дотримується вимог карантину – носить маску, дезінфікує і миє руки, протирає предмети у помешканні.

Хворіють по-різному

На сьогодні у Львівській області 17 повторних випадків захворювання на COVID-19, про які знають у Львівському лабораторному центрі. Однак єдиної статистики немає.

17 людей захворіли повторно

«17 людей захворіли повторно. Після першого їхнього інфікування минуло більше трьох місяців. Лабораторно у всіх них підтверджений СОVID-19. Враховуючи те, що ми ще не так багато знаємо про вірус і три місяці періоду благополуччя, то це таки більше виглядає на повторне інфікування, аніж на активізацію того процесу, який був раніше. Ми започаткуємо збір статистики повторних випадків, щоб чітко фіксувати і аналізувати. Важко робити якісь висновки, але можемо точно сказати, що реєструються повторні випадки захворювання. Грипом хворіємо раз на рік, а тут виглядає, що три місяці минули і знову», – зауважила Радіо Свобода керівник Львівського лабораторного центру Наталія Іванченко (Тімко).

Повторно на COVID-19 люди хворіють по-різному, кажуть медики. Хтось легше, аніж перший раз, а хтось навпаки. Є люди, які в обох випадках важко переносять вірусну пневмонію. Серед тих, хто вдруге захворів, є такі, хто не має жодного супутнього захворювання.

Лікар-пульмонолог зі Львова Анатолій Невзгода лікував кількох пацієнтів із повторним COVID-19.

Все залежить від людини

«Бачу, що імунітет людини тримається після захворювання від двох до трьох місяців. Тому можливе повторне зараження, це нормально, вірус мутує дуже швидко. Все залежить від людини, як вона вдруге чи втретє хворіє. Дехто переносить легко і не особливо й лікується, а дехто має надзвичайно важкий перебіг під час повторного зараження вірусом. Особливо ті люди, які мають супутні хвороби, як цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння. Ми маємо схему лікування. Вірус мутує, але він залишається тим самим вірусом і його властивості змінюються трішки, але ліки ті самі використовуються і при повторному інфікуванні.

Для хворих потрібна реабілітація

Сьогодні хворі є важкі – і це факт. Багато з них перенесли інфаркт, гіпертонію. Тому і є повторні випадки зараження, якщо людина хворіє на супутні хвороби, особливо цукровий діабет. Бо людина у першому випадку захворювання приймала ліки, а це б’є по організму. Якщо перший раз людина лікувала пневмонію COVID-19, то вона переносила лікування, але під час нього значно «зрушила» печінку і підшлункову, тому вдруге захворювання, коли людина стала слабшою, важче проходить. Людина не може бути сильнішою після лікування, тому для хворих потрібна реабілітація», – говорить лікар-пульмонолог Анатолій Невзгода.

За словами досвідченого лікаря, який від березня вилікував десятки людей від вірусу COVID-19 і напрацював свою методику, Україна лише наближається до піку захворювання.

Ми продукуємо пул заразних людей

«Люди контактують, масок не носять. Хіба це обтяженість така – вдягнути маску? Ми в державі і держава має якесь слово. Якщо постановила, так і має бути, всі мають ходити у масках, бо ж епідемія. Вийшов на вулицю – вдягай маску, особливо якщо ти людина старшого віку. У нас людина перенесла пневмонію COVID-19 і її виписують додому. Оце причина, чому маємо ріст захворюваності. Ми виписуємо хворих, які ще є переносниками вірусу. За моїми даними, мінімум 2 тижні, американці кажуть, ще 2 місяці, людина, яка перенесла COVID-19, заразна для інших. Ми продукуємо пул заразних людей. Ми їх виписуємо», – говорить Радіо Свобода лікар Анатолій Невзгода.

Згідно з офіційними даними, за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 570 153 людини (з яких 12 496 випадків за останню добу): померли 10 112 людей, одужали 259 079 пацієнтів.