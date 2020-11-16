Глава ВООЗ: сама вакцина не зупинить пандемію COVID-19

Вакцина сама по собі не зможе спинити пандемію COVID-19. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус.

Він зазначив, що навіть після початку вакцинації доведеться продовжувати практику спостережень за поширенням коронавірусу; продовжити тестувати людей на коронавірус, а також ізолювати хворих; відстежувати та відправляти на карантин людей, які контактували з хворими; заохочувати людей зберігати пильність.

Американська компанія Moderna, яка розробляє нову вакцину від коронавірусного захворювання COVID-19 разом із Національним інститутом охорони здоров’я США, оголосила, що, за попередніми даними, ефективність її продукту складає 94,5%. У третій фазі випробувань у США взяли участь більше ніж 30 тисяч людей.

У компанії це назвали «великим днем» і заявили, що найближчими тижнями планують подати заявку на дозвіл для використання вакцини.

Це вже друга американська компанія, що працює над вакциною від COVID-19, яка повідомила про результати досліджень, що перевищують очікування.

Також цього місяця американська фармакологічна компанія Pfizer, яка разом із німецькою компанією BionTECH працюють над вакциною-кандидатом, повідомили, що потенційна вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою BNT162b2 здатна запобігати коронавірусній хворобі в більш ніж 90% випадків.

Всього у світі, за даними університету Джонса Гопкінса, захворіли на COVID-19 54,5 мільйона людей, померли понад 1,3 мільйона, одужали понад 35 мільйонів.