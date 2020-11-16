Розповідь медсестри про те, як в анексованому Криму не можуть дати ради з другою хвилею коронавірусу

Ірина Данилович працює в міській лікарні Феодосії в анексованому Росією Криму. Вона розповіла телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що ситуація з коронавірусом у регіоні набагато гірша, ніж показує офіційна статистика.

За минулу добу в Криму зафіксували 161 нового хворого на коронавірусну інфекцію. За інформацією управління Роспотребнадзору в Криму і Севастополі, загалом на анексованому півострові виявлено 12206 позитивних на COVID-19, виписали з одужанням – 7805. З початку епідемії померли 208 осіб.

За оцінкою Ірини Данилович, у Криму вже місяць як почалася друга хвиля епідемії, і перехворіли багато лікарів. Але влада весь цей час продовжувала стверджувати, що коронавірусу немає, і проводила недостатню кількість тестів, а тим медикам, хто бив на сполох, погрожували статтею за поширення фейкової інформації.

Відео телеканалу «Настоящее время»:

«Друга хвиля у нас почалася відразу після закінчення сезону, ми всі її відчули, – розповідає Ірина. – Влітку наша влада говорила, що все у нас добре, все під контролем, що «ковіду» немає. Але насправді просто мало людей пройшли перевірку. А коли закінчився туристичний сезон – вони (влада) приховувати цього вже не могли».

«Стали дуже багато хворіти медпрацівники – в поліклініках, неперепрофілірованих стаціонарах. Місць для лікування пацієнтів у стаціонарах не вистачає, – наголошує Данилович. – Що б там влада не говорила, що ковідні шпиталі заповнені лише на 80%, – насправді все абсолютно не так. у нас хворі з підтвердженим діагнозом COVID-19 вдома чекають черги на госпіталізацію. Щоб, можливо, потім коли-небудь, коли звільниться місце – вони потраплять у стаціонар».

«Особливо велика проблема у нас із обстеженням на коронавірус: кабінети комп'ютерної томографії переповнені, в них черги, – також розповідає Данилович. – Якщо ти хочеш комп’ютерну томограму легень зробити платно, то протягом тижня ще можна влізти, а якщо безкоштовно – то це місяць –півтора очікування. Ось така ситуація».

Данилович окремо зазначає, що навантаження на медиків різко зросло через велику кількість хворих, але «платити за це ніхто не хоче». Замість того, щоб збільшити медикам зарплати, керівництво лікарень і поліклінік просто їх залякує і погрожує порушенням справ за статтею про розповсюдження фейкової інформації. Такі ж справи на російських медиків заводили навесні, коли вони масово скаржилися на брак засобів індивідуального захисту (масок, костюмів, респіраторів) і на те, що їм не платять «ковідні виплати».

Відео телеканалу «Настоящее время»:

«У нас зараз холодна війна йде з головними лікарями, нас звільняти збираються просто тому, що ми запитали: «Хто ковідні отримав? – каже Ірина. – Медпрацівників ніхто не береже. Основна мета була – приховати і не допустити витоку інформації, саме на це були націлені всі ці нові постанови, накази. Нам приносили щотижня новий протокол про нерозголошення і говорили, що ви будете покарані за поширення фейків, якщо ви там що-небудь зайве скажете».