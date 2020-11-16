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Європа та США намагаються впоратись із зростаючою кількістю випадків захворювання COVID-19; нові вказівки підтверджують захисну силу масок; лікування антитілами отримує зелене світло; а генеральний директор виробника вакцин попереджає про важкі зимові місяці, перш ніж настане полегшення. (Автор: Марґот Бафф. Відео: Reuters, AP, AFP)