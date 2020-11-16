Нoве довкола COVID-19 на 16 листопада – відео
Європа та США намагаються впоратись із зростаючою кількістю випадків захворювання COVID-19; нові вказівки підтверджують захисну силу масок; лікування антитілами отримує зелене світло; а генеральний директор виробника вакцин попереджає про важкі зимові місяці, перш ніж настане полегшення. (Автор: Марґот Бафф. Відео: Reuters, AP, AFP)
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
Ірина Костенко, Ірина Халупа
«Повість» Нестора Літописця – пам'ятка української мови, історії та літератури
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ