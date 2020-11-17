Рада заслухає уряд і розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня

Верховна Рада України на засіданні 17 листопада планує заслухати інформацію Кабінету міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Питання розглядатимуть першим, йдеться в порядку денному засідання.

Крім того, депутати планують з’ясувати в Кабміну причини запровадження карантину вихідного дня й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.

На розгляд також планують винести проєкт постанови, в якому Кабінетові міністрів пропонують скасувати рішення про запровадження карантину вихідного дня «з метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері».

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 545,6 тисячі людей, 9 697 – померли від COVID-19, одужали – 244 тисячі людей померла.