За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 9 397 людей – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 9 397 випадків COVID-19.

«З них дітей – 315, медпрацівників – 326. Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб; летальних випадків – 138; одужало – 2 637 осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 074), Києві (943) та Запорізькій області (688).

За весь час пандемії, станом на 8 листопада, в Україні захворіла 460 331 людина, одужали – 206 866, померли – 8 450.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 8 листопада у світі виявили понад 49,8 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 32 мільйона.