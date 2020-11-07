В Україні для виписки з лікарні не треба чекати негативного тесту на COVID-19 – МОЗ

Рішення про виписку з лікарні пацієнта з COVID-19 ухвалює лікар-куратор на підставі відсутності чи зменшення клінічних ознак захворювання, а також на основі стійкої тенденції нормалізації лабораторних показників, заявив під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо немає загрози життю хворого, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати негативного ПЛР-тесту», – сказав міністр.

Також, як заявили у МОЗ, пацієнти, в яких був підтверджений COVID-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування, якщо методом ПЛР у них не визначаються фрагменти РНК збудника або за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів (незалежно від результату ПЛР-тесту).

За даними МОЗ, в Україні протягом минулої доби зафіксовано рекордні 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед тих, хто захворів, дітей – 316, медпрацівників – 519.



Також за останню добу 1 470 людей шпиталізували, 187 людей померли 8 685 людей одужали.