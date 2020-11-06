Поліція: з березня складені понад 43 тисячі адмінпротоколів через порушення правил карантину

З березня складені 43 380 адміністративних протоколів через порушення правил карантину, повідомив Департамент превентивної діяльності Національної поліції України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Відповідно до наявних автоматизованих обліків Національної поліції в період з 12.03.2020 до 2.11.2020 працівниками поліції було виявлено 43 380 адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – розповіли поліцейські.

У відомстві заявили, що не мають інформації про кількість штрафів за перебування без маски в публічних місцях.

Стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення була запроваджена в березні. Вона передбачає штрафи від 17 до 34 тисяч гривень за порушення правил карантину. Якщо покарана буде посадова особа, вона змушена буде заплатити штраф від 34 до 170 тисяч.

Cтаном на 6 листопада в Україні виявлено понад 440 тисяч хворих на COVID-19, померли 8 125 людей, одужали – більш ніж 195 тисяч. Упродовж минулої доби виявили 9 721 новий випадок захворювання на COVID-19.