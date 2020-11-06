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06 листопада 2020, Київ 09:03
Новини | Коронавірус

Минулої доби в Україні виявили 9 721 випадок COVID-19, одужали понад 10 тисяч людей – Степанов

В Україні упродовж минулої доби, 4 листопада, виявили 9 721 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Померла 201 людина, одужали 10 762. Госпіталізували 1 517 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Cтаном на 5 листопада в Україні виявлено понад 440 тисяч інфікованих, померли 8 125 людей, одужали – більш ніж 195 тисяч.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 5 листопада у світі виявили понад 48,6 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 32 мільйона.

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