У Києві минулої доби виявили майже 1000 хворих на COVID-19

У Києві минулої доби, 4 листопада, виявили 983 хворих на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян. На сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на COVID-19», – мовиться у повідомленні.

З майже тисячі нових хворих: 539 – жінки, 362 – чоловіки, 82 – діти. Також COVID-19 виявили у 27 медиків. Госпіталізували 99 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції. Одужали 348 людей. Усього від COVID-19 одужали 13 769 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.

Cтаном на 5 листопада в Україні виявлено понад 430 тисяч інфікованих, померли 7 924 людини, одужали – майже 185 тисяч. Протягом минулої доби знову виявлено рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – 9 850.