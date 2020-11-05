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05 листопада 2020, Київ 10:11
Новини | Коронавірус

Минулої доби в Україні виявили 9 850 нових випадків COVID-19

В Україні упродовж минулої доби, 4 листопада, знову виявлено рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – 9 850. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 193 людини, одужали 8 378.

Найбільше хворих виявили у Києві (983), Харківській (771) та Хмельницькій (550) областях.

Cтаном на 5 листопада в Україні виявлено понад 430 тисяч інфікованих, померли 7 924 людини, одужали – майже 185 тисяч.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 5 листопада у світі виявили понад 48 мільйонів інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31,8 мільйона.

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