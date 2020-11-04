У Києві найбільший добовий приріст хворих на COVID-19. Кличко каже, що одужав

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, який сьогодні він провів уже з робочого місця. До цього Віталій Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

«Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус – негативний. І почуваюся я добре», – сказав Кличко.

Він також зазначив, що у Києві за минулу добу – найбільша кількість хворих за весь час пандемії – 856, померли при цьому 17 людей, одужали – 268.

Станом на 4 листопада у Києві від початку епідемії підтвердили 40 390 випадків COVID-19, померли 816 людей, одужали – 13 421.

24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що захворів на COVID-19.