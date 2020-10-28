Повторний тест підтвердив COVID-19 у Кличка – мер Києва каже, що продовжує роботу з дому

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зроблений ним повторний тест на COVID-19 виявився позитивним.

«Почуваюся непогано. Тримаюся бадьоро. Увесь час на телефоні. На зв’язку з міськими службами, контролюю ситуацію. Повторний тест, що я зробив у понеділок, теж, на жаль, був позитивним. Єдине із симптомів – що не відчуваю зараз запахів. Температура вже в нормі. П’ю вітаміни. Все нормально», – сказав Кличко.

Мер Києва провів онлайн-брифінг в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції.

Він повідомив, що за минулу добу коронавірусне захворювання у Києві підтвердили у 563 людей, 15 хворих померли, 221 людина одужала.

На сьогодні ксього коронавірус у Києві виявили в 35 450 людей, 721 людина померла, 12 146 – ожужали.

24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що захворів на COVID-19. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні. За даними екзитполів, Кличко перемагає на виборах мера у Києві, втім не виключений другий тур.