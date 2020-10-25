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25 жовтня 2020, Київ 11:06
Новини | Коронавірус

Хворий на COVID-19 Кличко повідомив, що не голосуватиме на місцевих виборах

24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що отримав позитивний результат свого тесту на COVID-19

Хворий на COVID-19 мер Києва Віталій Кличко заявив, що через самоізоляцію не голосуватиме на місцевих виборах 25 жовтня.

«Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами», – повідомив Кличко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що працює дистанційно.

24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що отримав позитивний результат свого тесту на COVID-19.

На місцевих виборах Віталій Кличко балотується на посаду київського міського голови на новий термін, а його партія «Удар» бере участь у виборах до Київської міської ради.

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