Хворий на COVID-19 Кличко повідомив, що не голосуватиме на місцевих виборах

Хворий на COVID-19 мер Києва Віталій Кличко заявив, що через самоізоляцію не голосуватиме на місцевих виборах 25 жовтня.

«Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами», – повідомив Кличко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що працює дистанційно.

24 жовтня Віталій Кличко повідомив, що отримав позитивний результат свого тесту на COVID-19.

На місцевих виборах Віталій Кличко балотується на посаду київського міського голови на новий термін, а його партія «Удар» бере участь у виборах до Київської міської ради.