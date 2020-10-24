Київ: Віталій Кличко повідомив про позитивний тест на COVID-19

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що отримав позитивний результат свого тесту на COVID-19.

Як написав він у телеґрамі, коронавірус підкрався в найбільш незручний момент.

Наступного дня, 25 жовтня, на місцевих виборах Віталій Кличко балотується на посаду київського міського голови на новий термін, а його партія «Удар» бере участь у виборах до Київської міської ради.

«Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19. Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, – невтішний. Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому», – написав Кличко.

«Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу! Бережіть себе!» – додав він.

В Україні, за даними на ранок 24 жовтня, протягом попередньої доби було виявлено 7 014 нових випадків COVID-19, із них найбільше – 560 випадків – саме в Києві.