Три речі, на які варто звернути увагу на місцевих виборах в Україні – дискусія міжнародних експертів

Спостерігаючи за місцевими виборами в Україні, міжнародні експерти радять звертати увагу на те, наскільки демократичним буде процес голосування, як виборчі дільниці дотримуватимуться заходів безпеки в умовах пандемії, а також яким чином проводитиметься так зване «президентське опитуванн».

Відповіді на ці питання покажуть, куди далі рухатиметься Україна і як зміниться політичний ландшафт. Про це, серед іншого, говорили міжнародні оглядачі під час конференції «Чому місцеві вибори в Україні мають значення»​, організованій Центром європейської політики у Брюсселі.

Мелінда Герінг, заступниця директора Євразійського центру «Атлантичної ради» (Вашингтон, США), вважає, що брак заходів безпеки на дільницях під час голосування може призвести до ще більшого поширення коронавірусу.

«Мене турбує, що ці вибори в Україні можуть сприяти поширенню COVID-19. Рівень захворювань в Україні і так дуже тривожний», – сказала Мелінда Герінг.

Мене турбує, що ці вибори в Україні можуть сприяти поширенню COVID-19



З нею погоджується Олена Карбу, генеральна директорка та співзасновниця Офісу зв'язку українських аналітичних центрів у Брюсселі: «На жаль, уряд не зробив достатньо, щоб впровадити заходи безпеки для виборців і всіх тих, хто залучений до виборчого процесу».

Карбу також попереджає і рекомендує звертати увагу на можливість російського впливу під час проведення виборів в Україні.

Експерти висловили застереження щодо 5-ти питань президента, включених до опитування в день голосування.

«Важливо розуміти, що відповіді на ці питання не матимуть жодної правової дії. Це опитування не можна проводити на виборчих дільницях. Також незрозуміло, що означають ці питання. За найкращого сценарію - це спроба збільшити популярність президентської партії; за найгіршого сценарію - це маніпулятивний інструмент із можливими подальшими наслідками для країни», – аналізує Олена Карбу.

Колишній прем’єр-міністр Литви, а нині – депутат Європарламенту Андріус Кубіліус очікує на падіння підтримки пропрезидентської партії «Слуга народу».

«Поява Зеленського в українській політиці була неминучою. Але я не здивуюся, якщо він на наступних виборах втратить своє крісло в офісі. У післяреволюційний період майже неможливо втримати популярність», – розмірковує Кубіліус.

Мелінда Герінг додає, що ці вибори, на її думку, покажуть українцям, наскільки впав рейтинг партії «Слуга народу». Серед найбільших помилок президента Зеленського вона називає звільнення «уряду реформ» у березні цього року.

Американська оглядачка Герінг звертає увагу на те, що західні політологи часто помилково розглядають українські виборчи крізь призму партій та ідеологій. Втім, більшість українських партій не мають ідеологічного наповнення, зауважує вона.

«Ці місцеві вибори лише вкотре нагадують, що в Україні не існує політичних партій. Вони більше є нагадуванням про плинність партійної приналежності. В Україні партії швидко з'являються і зникають», – розповідає Мелінда Герінг.

Ребрендинг політичних партій напередодні виборів створює труднощі для виборців, зауважує експертка Олена Карбу.

За її словами, виборцям складно зрозуміти ідеологію чи програму політиків, які балотуються під маловідомими назвами партій.

Експерти погоджуються, що результати місцевих виборів в Україні покажуть, якою є справжня політична картина в Україні, наскільки довіряє народ нинішній президентській партії, а також визначать наскільки впливовими стануть партії прихильні до Росії.