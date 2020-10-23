За виборчу кампанію партії витратили на рекламу у Facebook близько 70 млн грн – «Опора»

Протягом двох місяців передвиборчої кампанії політичні партії витратили на рекламу в соціальній мережі Facebook орієнтовно 2,6 мільйона доларів (близько 70 мільйонів гривень), повідомила громадянська мережа «Опора».

«Роль інтернету й соціальних мереж стала визначальною в розрізі типів агітації, якими найбільше послуговувалися суб’єкти виборчого процесу... Порівняно з останніми парламентськими виборами кількість опублікованих рекламних оголошень у соціальній мережі Facebook зросла майже удвічі», – заявили в «Опорі».

При чому там додали, що неконтрольоване поширення дезінформації, фейкових громадських опитувань, брудної агітації є ключовими викликами агітаційної кампанії в інтернеті. «А неконтрольований характер фінансових витрат на агітацію в інтернеті є провокує зростання політичної корупції», – йдеться в повідомленні.

23 жовтня опівночі завершиться процес ведення передвиборчої агітації на місцевих виборах. Про це мовиться у календарному плані виборів.

Завтра, 24 жовтня, буде день тиші, коли агітація заборонена.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Національна поліція за час виборчої кампанії відкрила 556 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців.