Опитування біля виборчих дільниць вплине на результат виборів – Богуш (огляд преси)

Про те, з якою метою президент України Володимир Зеленський вирішив звернутися до народу перед виборами, в яких умовах українцям доведеться голосувати, що змінилося у відносинах України з Росією – в газеті «День» розповідає політтехнолог Денис Богуш. Він переконаний, що 5 запитань Зеленського це – явна технологія. Для цього опитування надрукували 5 мільйонів бюлетенів. Щоб обробити таку кількість інформації, потрібна безліч людських і матеріальних ресурсів, наголошує експерт. Коли проводиться традиційний екзит-пол, на ділянках стоять люди, які збирають від 30 до 50 тисяч показників, виходячи з яких уже робиться висновок, яким чином проголосували громадяни. А це, мовиться далі, збираються опитувати 5 мільйонів...

Однак, на думку політтехнолога, найголовніше – навіть не ресурси, а методологія самого опитування. У цьому випадку абсолютно незрозуміло, яким чином обиратимуться люди, чи буде ця вибірка репрезентативною, адже коли проводиться стандартне опитування, враховується безліч критеріїв.

Богуш також вважає, що людина в брендованому одязі біля виборчої дільниці явно впливатиме на результат. Уже давно було помічено, додає він, що коли в селі людина, йдучи голосувати, бачить головного поліцейського або голову сільради прямо біля входу на дільницю, то результат кардинально відрізняється від того, якщо там ніхто не стоятиме. Експерт вважає, що опитування спеціально для цього було й зроблене. Люди згадають про Зеленського – і результат буде вищим саме у його партії, додає Богуш. «Ніхто не може зараз сказати, наскільки ефективно це спрацює, але те, що таке опитування вплине на результат виборів, – це факт», наголошує політтехнолог у статті «Кампанія іконостасів».

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Запропоновані питання звучать так:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

«Росіяни почали брати у свої підрозділи в ОРДЛО безробітних». У публікації під таким заголовком газета «Україна молода» інформує, що російські гібридні війська комплектують свої підрозділи в ОРДЛО особами, які не мають постійного місця працевлаштування, та колишніми «військовими», яких або звільнили за неналежну поведінку, або у них нібито завершився «контракт».

За даними Головного управління розвідки Міноборони, російські гібридні сили активізували пропагандистську роботу серед населення щодо проходження «військової служби». Але охочих підписуватися на таку авантюру дуже мало, стверджує газета, потреби противника у комплектуванні підрозділів не задовольняються.

«Окупанти змушені здійснювати набір серед осіб, які не мають постійного місця працевлаштування, та колишніх «військових», які були звільнені за порушення умов контрактів або по закінченнi їхнiх термінів», – розповіли розвідники.

«Сегодня» у статті «Окупанти заманюють жителів Донбасу в «армію Л/ДНР» «паспортами РФ» також пише, що «місцеві жителі не дуже рвуться служити у незаконних воєнізованих формуваннях, тому окупанти йдуть на хитрощі».

Щоб заманити нових «рекрутів» і з метою підвищення мотивації учасників незаконних утворень продовжувати «службу», ухвалене рішення про прискорення процедури видачі російських паспортів окремим категоріям бойовиків, йдеться далі у статті.

Видання, посилаючись на джерела в зоні бойових дій, інформує про активізацію діяльності снайперських груп. Ватажки бойовиків планують чергову дискредитаційну кампанію проти ЗС України, пояснюється в статті. «Для реалізації задуму окремі підрозділи НЗФ демонтували таблички, якими позначаються заміновані ділянки. Також планується організувати вибухи на таких ділянках і висвітлити такі події як діяльність українських ДРГ», – інформує видання.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР». Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Українців, охочих прийти на виборчу дільницю та віддати свій голос за партію або окремого кандидата, стає все менше, стверджує газета «Україна молода». Видання з'ясовувало – якої кількості виборців очікувати на дільницях 25 жовтня? Чи вплинуть на це епідемія коронавірусу, сумніви в чесності проведення голосування або недовіра до кандидатів?

Газета інформує, що останні результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» показали, що 61% опитаних готові взяти участь у місцевих виборах, а у разі загострення ситуації з коронавірусною хворобою – 51%.

Ознайомивши читачів, що думають про вибори, зокрема, жителі Чернігівщини, газета зазначає, що за роки незалежності України довіра до органів державної влади та способу її формування значно знизилась. Це призвело до зменшення кількості виборців, які хочуть прийти на дільницю для голосування.