5 запитань Зеленського: що означає це опитування? | Свобода Live

Президент України Володимир Зеленський вирішив під час місцевих виборів 25 жовтня провести ще й так зване загальнонаціональне опитування. Українцям президент України пропонує відповісти на п’ять запитань. У програмі Свобода Live аналізуємо запитання від Зеленського, навіщо йому потрібно це опитування і чи потрібно воно українцям, яка процедура, хто за це заплатить і якими будуть наслідки такого псевдореферендуму.

Учасники програми:

Петро Олещук, політолог;

Євгенія Кравчук, народний депутат України, («Слуга народу»);

Ярослав Железняк, народний депутат України, («Голос»);

Юлія Кириченко, експерт Центру політико-правових реформ;

Володимир Фесенко, політолог;

Володимир Горбач, політичний аналітик.