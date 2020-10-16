Місцеві вибори 2020. Що не так із опитуванням президента Зеленського?

(Рубрика «Точка зору»)

Ольга Айвазовська

13 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня на виборчих дільницях. Цей факт виявився несподіванкою для багатьох, хоча сама ідея циркулювала понад 2 місяці в інформаційному просторі, кулуарах парламенту та інших кабінетах.

Депутати президентської фракції ще на початку вересня свідомо провалили пакет змін та важливих поправок до Виборчого кодексу, серед яких були і антиковідні заходи, і процедурні новації, через неготовність інших фракцій та груп підтримати надання повноважень Центральній виборчій комісії організовувати опитування громадської думки.

Президентська сила потребує конвертації рейтингу глави держави у власний, тож його участь на місцевих виборах стала самоціллю

Ця норма настільки була важливою для влади, що керівники фракції та партії більшості не просто не підтримали законопроєкт в першому читанні, а свідомо та відкрито голосували проти, хоча були авторами всього пакету змін. Саме тоді стало зрозуміло, наскільки в межах політичної передвиборчої боротьби ідея опитування є важливою. Ймовірно, фокус-групові дослідження, які на регулярній основі проводять всі спроможні політичні гравці, свідчили про підвищення явки, або і рейтингу політсили, порівняно з типовими методами та засобами проведення агітації.

Президентська сила потребує конвертації рейтингу глави держави у власний, тож його участь на місцевих виборах стала самоціллю.

У серпні-вересні Володимир Зеленський активно відвідував регіони з робочими візитами, під час яких презентував кандидатів зі списку партії «Слуга народу», а в жовтні, розпочалась нова епопея з опитуванням-challenge.

Президентське опитування: на вулиці, без членів комісії і не за бюджетні кошти

Виборче законодавство дає вичерпний перелік учасників виборчого процесу, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування, з метою реалізації власних прав та виконання обов’язків. Звісно, інтерв’ювання на виборчій дільниці було б позазаконним та спонукало інші сторони до протидії. Але досить оперативно Офіс президента та нардепи пояснили, що опитування відбуватиметься на вулиці, не за бюджетні кошти та без залучення членів комісій.

Захід, який має елементи передвиборчої агітації, повинен фінансуватись виключно за ресурси виборчих фондів, а не третьої сторони

Втім, це не вичерпало предмету проблеми, яка в тому, що президент є гарантом Конституції України. Захід, який має елементи передвиборчої агітації, повинен фінансуватись виключно за ресурси виборчих фондів, а не третьої сторони.

Громадянська мережа «Опора» не лише спостерігає за виборами, а й аналізує політичні події через призму кращих міжнародних та судових практик. Президент України володіє виключно тими повноваженнями, які визначені Конституцією, у тому числі, які закріплені в ст. 106, серед яких правова можливість оголошення (ініціювання) всеукраїнського опитування не передбачена.

Такий підхід до розуміння принципу вичерпності конституційних повноважень продемонстрований й в одному з останніх рішень Конституційного суду України від 16 вересня 2020 року N 11-р/2020.

Разом з тим, в окремій думці до цього рішення суддя КСУ В.В. Лемак зазначає, що президент України в розрізі доктрини «inherent powers» здійснює й інші повноваження, які випливають з органічної суті та конституційної ролі президента, якщо при цьому вони є законними та не суперечать фундаментальним конституційним принципам (поділу влади, демократії, поваги до прав людини).

Зважаючи на конституційну природу інституту президента як гаранта прав і свобод людини і громадянина, дехто можливо припускає ініціювання такого опитування як реалізацію принципу народовладдя. Однак, як зазначає суддя, доктрина «inherent powers» застерігає від надто широкого й довільного її розуміння та перетворення на спосіб маніпулювання конституційними нормами, що може створити загрозу для суті Конституції України (ідеї обмеження публічної влади для захисту прав людини).

Президент відповідно до Основного закону не вправі оголосити або ініціювати проведення опитування суспільства в такий спосіб

Найбільш наближеним тут є повноваження у сфері народовладдя стосовно проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Однак, оскільки воно сформульовано чітко і не містить відкритих формулювань, президент відповідно до Основного закону не вправі оголосити або ініціювати проведення опитування суспільства в такий спосіб.

Разом з цим, за відсутності будь-якого правового регулювання порядку оголошення (ініціювання) главою держави та проведення такого опитування як на конституційному, так і законодавчому рівні, такі дії президента можуть свідчити про можливий вихід за межі визначених Конституцією повноважень.

Міжнародні стандарти також вимагають від посадових осіб рівновіддаленості від всіх політичних сил на виборах. Така позиція забезпечує базовий принцип чесних та вільних виборів – рівні умови для всіх кандидатів і партій.

Питання є типово популістичними

Навіть якщо не буде відкрито вживатись агітаційна риторика в день голосування, чи брендовані матеріали та одяг для «волонтерів», а цього, переконана, не буде, то елементи прихованих закликів вже присутні і в відео матеріалах за участі президента. Слоган «Україна – це ти» використовується як на білбордах кандидатів партії «Слуга народу», так і підкреслено лунає у зверненнях президента.

Зеленський, який в робочий час із використанням ресурсів власного Офісу, говорить з народом гаслами однієї політичної партії, наражає себе на критику у зловживанні адміністративним ресурсом

Володимир Зеленський, який в робочий час із використанням ресурсів власного Офісу, з залученням працівників цієї установи, говорить з народом гаслами однієї політичної партії, наражає себе на критику у зловживанні адміністративним ресурсом.

Спочатку він став повноцінним суб’єктом виборчого процесу, згодом – змінив порядок денний кампаній, змусивши опонентів обговорювати факт події опитування та зміст самих запитань, згодом – буде відповідати за кінцевий результат. Питання вже озвучені відкрито і вони є типовими популістичними. Популізм в доброму розумінні сприяє інклюзії, залучення громадян до політичних процесів, у поганому – спрощує світосприйняття до простих рішень, які ніколи не конвертуються в успішні реформи чи державотворчі процесу.

Тому хотілося б закликати главу держави бути над цим політичним циклом. А якщо вже він на ТИ з нами, то «Опора» підготувала свої рекомендації президентові:

На підставі статті 102 Конституції України забезпечити виборчі права громадян України, демонструючи на публічному рівні однакове ставлення до громадян із різними політичними позиціями та поглядами.

Гарантувати, що діяльність президента України, інших посадових осіб, органів влади здійснюється лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ці гарантії є надзвичайно важливими для забезпечення конкурентності виборчого процесу, а також політичного процесу в цілому.

Оперативно оприлюднити повну методологію організації і проведення опитування, ініційованого президентом України, з метою надання можливості урядовим і неурядовим інституціям прогнозувати його вплив на законний перебіг місцевих виборів, забезпечення правопорядку і заходів із протидії поширенню COVID-19.

Попередити використання бюджетних ресурсів на проведення відповідного опитування у будь-якій формі (прямій чи опосередкованій), а також забезпечити повну прозорість джерел фінансування ініціативи.

Не допустити проведення передвиборної агітації на користь суб’єктів виборчого процесу під час організації опитування у період до і у день голосування. У разі проведення такої агітації буде порушено ключові вимоги українського законодавства щодо рівності можливостей кандидатів, прозорості фінансування їхніх передвиборчих кампаній.

Відмовитись від вже наявної практики використання гасел, положень передвиборчої програми партії «Слуга народу» або будь-якої іншої політичної сили, її місцевої організації під час промоції, організації і проведення опитування за ініціативи президента України.

Ольга Айвазовська – координаторка політичних програм, голова правління​ Громадянської мережі «Опора»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода