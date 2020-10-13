Мобілізація електорату, агітація чи псевдореферендум? Навіщо Зеленському опитування у день виборів?

Президент Володимир Зеленський анонсував всеукраїнське опитування на день місцевих виборів, 25 жовтня. За словами президента, українцям поставлять п'ять запитань.

«25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку», – сказав Зеленський у своєму відеозверенні.

Що саме питатимуть, наразі невідомо. Як повідомляє видання «Українська правда», посилаючись на своє джерело в Офісі президента, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню. Так само невідомо, в який спосіб буде відбуватися таке опитування – у приміщеннях для голосування чи на вулиці; до того, як виборець проголосує, чи після того? І, зрештою, хто таке опитування профінансує? Ці питання є надзвичайно важливими для розуміння істинних мотивів такого опитування, зазначила низка експертів у коментарі Радіо Свобода.

Після заяви Володимира Зеленського, низка опозиційних депутатів та парламентських фракцій жорстко розкритикували ідею президента. Зокрема, «Голос» називає ініціативу Зеленського «псевдореферендумом» та вважає її такою, що становить загрозу національним інтересам України.

Схожі думки висловлюють і депутати від «Європейської солідарності». Народний депутат Володимир В'ятрович називає таке опитування «замахом на конституційний лад і привласненням повноважень» з боку Зеленського. А депутатка Ірина Фріз зазначила, що таке опитування суперечить нормам законодавства України.

Після шквалів критики з боку опозиційних політиків, в Офісі президента поквапилися з поясненнями. Там повідомили, що заплановане опитування українців не матиме прямих юридичних наслідків. Мовляв, це робиться лише для того, аби почути суспільну думку такою, як вона є.

Чи можна проводити опитування у день виборів, безпосередньо, на виборчих дільницях?

Ні, не можна, одностайно заявляють експерти, опитані Радіо Свобода.

Такі опитування не передбачені Виборчим кодексом і суперечать виборчому законодавству. І навіть, якщо уявити, що парламент ухвалить зміни до Виборчого кодексу, а такі спроби вже були, то для того, щоб розробити та запустити ці механізми, часу немає. ЦВК має розробити форму бюлетеню, надрукувати його і довести до виборчих дільниць, каже Олексій Кошель, голова ГО «Комітет виборців України». За його словами, до 25 жовтня, це зробити нереально.

Наразі закон визначає чіткий перелік осіб, котрі мають право бути присутніми на виборчих дільницях у день голосування. Це члени ЦВК, спостерігачі, представники ЗМІ, довірені особи кандидатів, кандидати та виборці, котрі можуть бути присутніми на виборчих дільницях, винятково під час власного волевиявлення. Перелік обов'язків усіх цих осіб також чітко регламентований, говорить Ольга Айвазовська, координаторка громадянської мережі «Опора». Це означає, що фізична присутність людей, котрі б здійснювали якесь опитування прямо на виборчій дільниці – незаконне.

Поза приміщенням для голосування, опитування не заборонені і не регламентуються законом, говорить Айвазовська. Наприклад, існує світова практика екзитполів, коли одразу після голосування в людей запитують про їхній вибір. Таким чином соціологи прогнозують результати виборів до того, як стануть відомі офіційні результати. Але оскільки екзитполи здійснюються після голосування, а не до нього, то впливати на думки виборців, або ж на результати виборів у цілому, вони не можуть.

Як саме планують проводити «опитування від Зеленського» – не відомо.

«Наразі немає відповіді на питання: опитуватимуть тих, хто вже вийшов з приміщення для голосування, чи тих, хто туди лише заходить», – констатує Айвазовська.

Виходить, якщо людей про щось питатимуть до голосування, то це може вплинути на результати виборів?

Теоретично, так, говорять експерти. При «вдалому» формулюванні запитань, таке опитування може вплинути на виборця та змінити його симпатію на користь того чи іншого кандидата, безпосередньо перед голосуванням, каже Олексій Кошель.

Наприклад, якщо у виборця запитати: «Як ви оцінюєте програму президента «Велике будівництво», то можна зманіпулювати його думкою на користь партії президента «​Слуга народу».

Опитування від президента –​ спосіб агітації за «Слугу народу»​?

У своєму відеозверненні Володимир Зеленский використав гасло партії «Слуга народу» – «Україна – це ти», що може свідчити про те, що президент хоче використати це опитування для підвищення явки окремих електоральних груп на користь політичної партії «Слуга народу», каже Олексій Кошель.

Зеленський мобілізовує своїх прихильників. Рейтинг партії «Слуга народу» у деякий місцях навіть бар'єр у 5% не проходить. Рейтинг «Слуги народу» менший, ніж рейтинг Зеленського

Схожу думку висловив і Олександр Солонтай, експерт з політики та місцевого розвитку.

«Я думаю, що . Він до них так і звертається, напряму: «ти, ми з тобою...». Він звертається, передусім, до людей, які його люблять і підтримують. Всі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського залишається високим – 30–35%. А рейтинг партії «Слуга народу» у деякий місцях навіть бар'єр у 5% не проходить. Рейтинг «Слуги народу» менший, ніж рейтинг Зеленського і він просто хоче покликати своїх прихильників, щоб вони прийшли 25 жовтня на дільниці. Це мобілізація», – каже Солонтай.

Президент в Україні не є державним службовцем. З юридичної точки зору, він має право висловлювати свою думку та політичні уподобання, каже Ольга Айвазовська.

Це може поставити під ризик загальну функцію виборів

«Юридичної відповідальності не буде наставати, якщо в цих питаннях не буде ознаки прямої агітації, незважаючи на кінцеву мету опитування, яка, однозначно є політичною. Але це може поставити під ризик загальну функцію виборів», – зазначає Айвазовська.

Хто заплатить за «опитування Зеленського»?

Питання фінансування цього опитування також залишається відкритим.

Якщо це кошти партій, то це однозначно політична технологія

«Станом на зараз таке опитування не може бути профінансоване з державного бюджету або з місцевих бюджетів. Якщо це кошти приватні, партійні, або громадські, то ця інформація не доступна для нашого з вами аналізу. Якщо це кошти партій, то це однозначно політична технологія», – зазначає Ольга Айвазовська.

Читати по темі: «Слуги народу» хочуть, щоб у день виборів ЦВК проводила опитування. Що це означає?

Здійснити опутування у день виборів – ідея не нова. Наприклад, минулого місяця комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав законопроєкт, котрий передбачає розширення повноважень ЦВК. А саме можливість проводити соціологічні опитування у день виборів під егідою Центральної виборчої комісії. Проте, до сесійної зали проєкт так і не дійшов.

Радіо Свобода звернулося до Центральної виборчої комісії за поясненнями. Ми запитали:

Чи буде опитування, про яке говорить президент, здійснене під егідою ЦВК?

Хто конкретно та в який спосіб може здійснювати таке опитування?

Хто та в який спосіб формуватиме запитання для громадян?

За чий рахунок може бути здійснене таке опитування?

Проте, на момент публікації цього матеріалу відповіді від ЦВК не надійшло.