У «Слузі народу» пояснили, як планують юридично оформити опитування Зеленського

У «Слузі народу» вважають, що Верховна Рада має ухвалити відповідний закон, щоб юридично оформити пропоноване президентом опитування, яке має пройти в день місцевих виборів 25 жовтня.

Як заявив в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») народний депутат від президентської партії «Слуга народу» Олександр Качура, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, заступником голови якого він є, вже схвалив відповідний законопроєкт.

«Ми вже ухвалили законопроєкт на рівні комітету Верховної Ради. Зараз залишилася справа за малим, справа за голосуванням… Ми можемо скоротити процедуру і підписання спікером, публікації в той же день і підписання президентом цього законопроєкту, який стане в подальшому законом. Час технічно буде, за інформацією Центральної виборчої комісії, щоб надрукувати необхідні бланки і здійснити це опитування», – сказав Качура.

На питання про те, що буде в разі неухвалення такого закону, депутат заявив, що тоді процес опитування повинен мати інший формат.

«Якщо буде якийсь інший формат обраний, точно буде організований цей процес не на виборчих дільницях, за межами дільниць. Це буде дійсно соціологічне опитування, за яким будуть залучатися, можливо, якісь компанії, соціологічні служби, які за межами виборчої дільниці зможуть провести цей соціологічне опитування», – заявив Качура.

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Перше анонсоване президентом питання таке: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?»

Друге: «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?»