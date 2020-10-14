«Чи потрібне довічне ув’язнення за корупцію?»: Зеленський назвав перше питання на опитуванні 25 жовтня

Президент України Володимир Зеленський назвав перше питання, яке поставлять громадянам під час опитування 25 жовтня. Воно звучить так: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?»

«Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на п’ять важливих питань. Отже, питання «номер один»: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?» – розповів Зеленський у своєму відеозверненні.

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.