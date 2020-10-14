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14 жовтня 2020, Київ 18:47
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«Про що раніше не питали». Зеленський оголосив про всеукраїнське опитування під час місцевих виборів

«Про що раніше не питали». Зеленський оголосив про всеукраїнське опитування під час місцевих виборів
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«Про що раніше не питали». Зеленський оголосив про всеукраїнське опитування під час місцевих виборів

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За 12 днів до місцевих виборів, Володимир Зеленський виходить із заявою – в день голосування 25 жовтня в країні пройде всеукраїнське опитування. За словами політичних аналітиків, подібні опитування не передбачені ні конституцією України, ні іншими законами. Жодного офіційного документа, який регулював би його проведення – не існує. У самому Центрвиборчкомі вже заявили – про жодне опитування їм не відомо. Політичні аналітики припускають – опитування все ж проведе не Центрвиборчком, а люди, найняті офісом президента – поза виборчими дільницями. (Відео проєкту «Настоящее время»)

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