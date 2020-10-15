«Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?»: Зеленський озвучив друге питання

Президент України Володимир Зеленський озвучив друге питання, яке поставлять громадянам під час опитування 25 жовтня.

Воно звучить так: «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?»

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Перше анонсоване президентом питання таке: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?»