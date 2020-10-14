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Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сегодня он назвал первый – «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?».

В Офисе президента уточнили, что это не референдум. Также источник в ОП отметил агентству «Укринформ», что не будет вопросов относительно Донбасса и других (как отмечено) «провокационных тем».

Почему вопросы о Донбассе не будут вынесены в опрос? Зачем его проводить? И насколько он соответствует законодательству о выборах?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог Владимир Фесенко и политический обозреватель Тарас Березовец.

– Что означает такой довольно беспрецедентный случай? Зачем проводить такой опрос?

Это – реализация предвыборного обещания Владимира Зеленского

Владимир Фесенко: Во-первых, это – реализация предвыборного обещания Владимира Зеленского. Напомню, ещё до президентских выборов он говорил, что большой поклонник швейцарской практики, прямой демократии, регулярных референдумов, на которых обсуждаются и принимаются решения по важнейшим вопросам общественной жизни.

Насколько я понимаю, идея была сначала всё-таки провести референдум, был даже законопроект в сентябре. В итоге инициативу отложили. Может быть, потому что Верховная Рада ушла на карантин, может быть, уже поняли, что времени не хватает, чтобы утвердить соответствующий закон.

Сейчас важно не то, какие вопросы будут рассматриваться, а процедура

Закон о всеукраинском референдуме будет рассматриваться, как я понимаю, только после выборов. Видимо, на ходу решили поменять сценарий и провести некий опрос. На мой взгляд, сейчас даже важно не то, какие вопросы будут рассматриваться, а процедура. Это очень важно юридически, политически.

Понятно, поскольку это будет совмещено с днём голосования, то это – своеобразная электоральная метода, которая, как многие предполагают, должна с одной стороны, мобилизовать потенциальных избирателей Зеленского, чтобы они пришли и проголосовали. С другой стороны, несомненно эта инициатива перепрограммирует финальный этап избирательной кампании. Главная новость сейчас, в ближайшие дни и, может быть, до даты голосования – этот опрос.

Думаю, что в украинцев после 2014 года, мягко говоря, аллергенно слово «референдум»

Тарас Березовец: Думаю, что в украинцев после 2014 года, после псевдореферендума в Крыму и на Донбассе, сегодня, мягко говоря, аллергенно слово «референдум». Поэтому отношение будет резко негативным у значительной части украинцев.

Второй вопрос – может ли президент в принципе делать такое за 12 дней до проведения выборов?

Самый главный вопрос – за чей счёт это будет организовано и как это решение может быть принято без Верховной Рады, которая ушла на карантин и решение о финансировании опроса принять уже фактически не может?

Это является предвыборной технологией

В Офисе Президента заявляют, что это будет проведено за частные деньги, будет напечатано порядка пяти миллионов бюллетеней. Но, опять же, это не имеет ничего общего с законом. И самое главное – это является предвыборной технологией, поскольку действительно эта тема становится в центре избирательной кампании и, как мы понимаем, это нужно сегодня для мобилизации разочаровавшихся избирателей Зеленского, либо для тех, кто ещё колеблется.

Это несколько групп избирателей. В первую очередь это те, кто хотят мира: условно говоря, которые при прочих выбрали бы другие пророссийские проекты, в таком случае они будут вынуждены голосовать за «Слугу народа». Это молодёжь, и это популистские заявления о сокращении количества депутатов Верховной Рады. Это то, что, кстати, Кучма ровно реализовывал в 2000-м году.

Нынешняя властная команда, придя в 2019 году, первое о чём заявили, что мы можем реанимировать результаты референдума 2000-го года Леонида Кучмы. То есть, чтобы не проводить новый, 19 лет спустя имплементировать эти результаты. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые были в том референдуме, в этом опроснике так или иначе появятся.

Если будет 5 миллионов анкет для опроса, то это точно не всенародное голосование

Владимир Фесенко: Для меня непонятно, как будет проходить этот опрос. Если 5 миллионов бюллетеней (это скорее анкеты для опроса будут), то это точно не всенародное голосование. У нас, даже если 50% избирателей или меньше, будут принимать участие, то это где-то 15 миллионов – по опыту предыдущих выборов.

Если это опрос, то как обеспечить репрезентативность? На мой взгляд, если уж проводить, то тогда лучше привлечь социологов, обеспечить репрезентативность с точки зрения структуры населения, населённых пунктов и так далее – и тогда это можно принимать во внимание.

Если это будет голосование возле избирательных участков – это совсем другая ситуация. Здесь тяжело будет просто обеспечить нормальную процедуру голосования, чтобы, допустим, один избиратель не проголосовал два или три раза.

В любом случае это – такой своеобразный эксперимент. Насколько он удастся, будем судить по факту.

Если бы президенту нужен был бы действительно социологический опрос, он мог бы его заказать

Тарас Березовец: Если бы президенту нужен был бы действительно социологический опрос, он мог бы его заказать в любой из украинских социологических компаний и сделать огромную выборку. В украинских реалиях самые большие соцопросы проводятся с выборкой 30 тысяч человек. И в таком случае погрешность составляет не более 1 процента.

Я настаиваю на том, что это – именно референдум. Если мы говорим о такой сумасшедшей выборке, как 5 миллионов человек, или больше – 10-15 миллионов – это никакой не соцопрос, это абсолютно нелегитимный референдум, вернее попытка его провести по Конституции, законодательству Украины.

Как известно, закон о референдуме подан на рассмотрение нынешней Верховной Рады, он не принят президентом.

Что является самым опасным – это введение так называемых элементов народовластия. Они активно используются в качестве инструментов ведения гибридной войны Российской Федерацией на территории стран бывшего Советского Союза, где существуют подобного рода конфликты. Давайте вспомним подобный народный «референдум» в Приднестровье в 1995 году, так называемые «референдумы» в Крыму и ОРДЛО в 2014 году. Это всё абсолютно ложится в одну цепочку.

Главным промоутером этого самого народовластия является Виктор Медведчук

Главным промоутером этого самого народовластия является Виктор Медведчук, именно он последовательно отстаивает идею референдума в качестве инструмента не только принятия, но и отмены существующих законов. Именно эти вещи озвучивают такие люди из окружения президента, как вице-спикер Стефанчук, в частности, точно также подозрительно тезисы которого совпадают почти на 100 % с риторикой Медведчука.

– Судя по данным на сегодня, в этом опросе во время местных выборов будет отсутствовать тема Донбасса, войны. Стоило ли в разгар войны включать вопросы о Донбассе, особом статусе в этот опрос?

По Донбассу не надо сейчас выносить на голосование никакие вопросы, потому что это создаст очень конфликтную ситуацию

Владимир Фесенко: По Донбассу, считаю, не надо сейчас выносить на голосование никакие вопросы, потому что это создаст очень конфликтную ситуацию. Одни будут «за», другие «против». Это накаливание страстей, и это никак не поможет мирному урегулированию этого конфликта. Скорее наоборот заведёт его в национально-политический тупик. Поэтому лучше избегать таких конфликтных вопросов.

Понимаете, если выносить, например, вопросы о конфликте на Донбассе, о языке на такой опрос, то политически от этого выиграют две политические силы, которые друг друга используют в предвыборной борьбе и на президентских, и на парламентских выборах. С одной стороны – ОПЗЖ, с другой стороны – «Европейская солидарность». Зеленский от этого ничего не выигрывает, он наоборот подыграет своим политическим оппонентам. Поэтому я считаю, что и с точки зрения партийных интересов, и интересов самого президента Зеленского, и с точки зрения интересов страны лучше вопрос о Донбассе не выносить на это голосование.

Тарас Березовец: Безусловно, если мы говорим о референдуме – только после принятия соответствующего закона, и только он может регулировать те или иные вопросы, и точно не вопросы Донбасса, государственного устройства. Люди не могут определять, условно говоря, что завтра они будут жить в федеративной стране или в унитарной, или будут платить больше или меньше налогов.

Но мы снова возвращаемся к тому, что если этот опрос проводится не в рамках государственного бюджета, если его спонсором будут выступать некие компании, возникает вопрос: а кто является организатором этого опроса?

Интересно, кто заплатит такую сумму, ведь речь идёт о миллионах долларов

Любой политолог скажет вам, что сейчас, особенно в предвыборный период, любой соцопрос с выборкой приблизительно 1200-1500 человек будет стоить минимум 8–10 тысяч долларов. Давайте подсчитаем, сколько будет стоить опрос подобный, где будет задействовано 5 миллионов людей. Мне интересно, кто заплатит такую сумму, ведь речь идёт о миллионах долларов. Если не государство заплатит такие деньги, кто же будет таким щедрым спонсором, который профинансирует проведение этого опроса? И самое главное: зачем ему это, если он хочет эти деньги в дальнейшем вернуть?

Поэтому, мне кажется, вся эта история пахнет крайне дурно. Учитывая прошлый опыт действий президента, когда он вбрасывал какую-то идею, видел реакцию общества крайне негативную – и от неё отказывался, я не исключаю того, что если сейчас будет очень резкая реакция, в том числе публичная, если граждане выйдут на улицы, этого опроса вообще не будет. От него просто откажутся.

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