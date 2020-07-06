Законопроєкт Зеленського про референдум. Що чекатиме Україну в разі його ухвалення?

(Рубрика «Точка зору»)

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт із промовистою назвою «Закон про народовладдя через всеукраїнський референдум», який було подано президентом України Володимиром Зеленським. Чи потрібен такий закон саме зараз, чи готова до нього країна і українці, які виклики він може принести за собою? Спробуємо розібратись.

Тема референдуму – це постійний наратив проросійський сил в Україні

Для початку мусимо згадати, що тема референдуму – це постійний наратив проросійський сил в Україні. Про нього завжди згадують, коли говорять, скажімо, про вступ до НАТО чи про інші питання, якими можна розділити країну і отримати на цьому політичні дивіденди.

Ухвалення закону про референдум було однією з передвиборчих обіцянок тоді ще кандидата на посаду президента Володимира Зеленського, тож поява такого законопроєкту дасть змогу говорити про те, що президент дотримується свого слова. Окрім того, це може збільшити рейтинг політичної сили Зеленського, «Слуги народу», на осінніх місцевих виборах. І в разі ухвалення цього законопроєкту можна буде постійно тримати високий градус громадського зацікавлення, оголошуючи референдуми з політичними гаслами, якими можна тримати в тонусі власний електорат.

В обгортці «миру» на всенародному референдумі може бути ухвалена фактична капітуляція у війні з Росією

На мою думку, цей законопроєкт суперечить Конституції України, адже у ньому міститься низка норм, що обмежують учасників процесу референдуму. Та і запровадження електронної форми референдумів Конституційним судом України теж може бути визнаним неконституційним.

Якщо такий законопроєкт все ж таки буде ухвалено, і Конституційний суд затягне розгляд питання про його конституційність, або і взагалі не постане такого питання, існує низка великих небезпек для держави.

Наприклад, в обгортці «миру» на всенародному референдумі може бути ухвалена фактична капітуляція у війні з Росією. Так само через референдум чинна влада може спробувати протягнути позаблоковий статус для України.

На моє глибоке переконання, Україна не готова до ухвалення закону про референдум. Для цього нам потрібно перемогти у війні з Росією, повернути окуповані території і підвищити загальну грамотність населення.

Дмитро Сінченко –​ голова ГО «Асоціація політичних наук»

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