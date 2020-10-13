ЦВК не братиме участі в проведенні опитування, яке анонсував Зеленський

Центральна виборча комісія не долучатиметься до проведення опитування, яке президент Володимир Зеленський планує провести 25 жовтня.

«ЦВК не буде залучена до проведення цього опитування», – йдеться в заяві.

Голова Центрвиборчкому Олег Діденко заявив, що установа робить «все можливе і неможливе», щоб провести місцеві вибори на належному рівні.

«Вибори відбудуться відповідно до вимог Виборчого кодексу, будь-яких дій щодо організації опитування громадської думки ЦВК не здійснює. Вбачається, що ініціатива президента буде організовуватись не відповідно до виборчого законодавства, а деталі щодо цієї ініціативи, зокрема формату її реалізації, думаю, всі ми дізнаємось найближчим часом», – цитує пресслужба ЦВК Діденка.

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13 жовтня Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він не уточнив, які саме це будуть питання, але пообіцяв, що про це повідомлять пізніше.

Низка політичних сил та представників громадськості вже розкритикувала ініціативу. Натомість Офіс президента запевняє, що це опитування не матиме прямих юридичних наслідків.