Зеленський виступить у Верховній Раді 20 жовтня

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до парламенту зі щорічним посланням, у якому повідомить про стратегічні напрямки розвитку України. Про це повідомляють українські інформагенції з посиланням на речницю президента Юлію Мендель.

Це послання планувалося ще у квітні, але було перенесене через погіршення епідемічної ситуації.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Станом на ранок 15 жовтня Зеленський озвучив два із них – про покарання для корупціонерів та вільну економічну зону на Донбасі. Зміст решти запитань за 10 діб до голосування залишається невідомим.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.