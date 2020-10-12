10 тез з інтерв’ю Зеленського для BBC: про Порошенка, НАТО, угоду з Путіним та вибори у США

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Лондона дав інтерв’ю програмі BBC HARDtalk. Ведучий Стівен Сакур вирішив дізнатися, як йдуть справи в українського лідера, який «мав півтора року, щоби втілити свої обіцянки – викорінити корупцію та завершити конфлікт на сході України». Радіо Свобода зібрало 10 основних тез з цього інтерв’ю.

1. Про Порошенка

Ведучий Стівен Сакур запитав Зеленського про те, що він та його уряд нібито з усіх сил намагаються переслідувати експрезидента України Петра Порошенка, що проти нього відкрито 15 справ, у той час як інших олігархів «ніхто взагалі не чіпає».

Зеленський сказав, що не впливає на правоохоронні органи. «Я вважаю, що всі рівні перед законом. Так має бути – і кримінальні справи, які є проти тих чи інших високопосадовців, кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрали гроші або, ймовірно, вкрали гроші, вони повинні постати перед судом», – сказав президент України в інтерв'ю BBC

2. Про можливість угоди з Путіним

Зеленський відповів, що вірить у те, що зможе укласти мирну угоду з російським президентом Володимиром Путіним, яка поверне Україні її території, включно з Кримом.

Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина



«В іншому випадку я би не йшов в президенти України», – сказав він і додав, що завдання непросте і необхідна допомога світу.

«Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами», – наголосив Зеленський.

3. Про війну на сході

«Це складне питання», – зізнався Зеленський у відповіді на запитання про те, що обіцяв покласти край конфлікту на сході України, але наразі не виконав. Президент додав, що був розблокований Нормандський процес і сторони повернулися за стіл переговорів, і також відбувся обмін полоненими – повернули 140 українців.

4. Про режим тиші на Донбасі

На твердження Зеленського про 75 днів тиші на сході України, Сакур наголосив на постійних порушеннях режиму припинення вогню.

«За 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога. Але ви праві, ми не зробили поки що все те, що обіцяли», – сказав Зеленський.

5. Про Мінський процес

«Ми розуміємо всі сьогодні, що у нас є тільки Нормандський формат, і ми йдемо по мінському напрямку», – сказав Зеленський.

«Що стосується тих розбіжностей, які є і в мене, і в нашому суспільстві, щодо того, що підписав пан Порошенко, так, вони є, і всі знають – і пані Меркель, і пан Путін – я йому неодноразово відкрито говорив: ні, будуть умови, будуть особливі умови, закон про особливий статус – це зміни в Конституції згідно з децентралізацією. Воно все має бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, вони сьогодні неможливі», – сказав він.

Зеленський також додав, що передача кордону українській владі після виборів – це неправильно. «Ми не можемо забезпечити вибори там. Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди», – наголосив президент.

6. Про обіцяні зміни

Зеленський сказав, що дотримується обіцянки забезпечити фундаментальні зміни.

Він наголосив на ухвалені закону про імпічмент президента, економічних реформах, земельній реформі, запуску антикорупційного суду, тощо.

7. Про членство в НАТО

«Ми йдемо до НАТО», – відповів Зеленський на питання щодо членства, яке назвав «дуже важливим сигналом Російській Федерації».

8. Про вибори у США

На запитання про те, чи сподівається Зеленський на те, що на президентських виборах США переможе Джо Байден, а не Дональд Трамп – він відповів, що «багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок – Сполучені Штати нас підтримують».

9. Про звільнення

На питання Сакура щодо попередніх звільнень, і зокрема генерального прокурора, Зеленський наголосив, що «вони нікого не посадили», і якщо зараз діючий генпрокурор Ірина Венедіктова «до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь».

10. Про посадовців часів Януковича

На запитання про призначення заступником керівника президентського офісу людини, пов'язаної з насильством влади проти демонстрантів на Майдані у 2014 році Олега Татарова Зеленський відповів, що «в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали».