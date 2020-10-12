Британія допомагатиме у розбудові військово-морських сил України

Міжнародне видання з питань військово-морського флоту Naval Technology пише про перспективи розвитку українських військово-морських сил крізь призму підписаної угоди про співпрацю з Великою Британією.

Іспанське видання Notimerica вміщує аналіз саміту Україна-ЄС, що відбувся у Брюсселі.

Французька версія міжнародного видання BeSoccer розмірковує над тренерською кар’єрою найкращого гравця в історії українського футболу Андрія Шевченка.

Міжнародне видання з питань військово-морського флоту Naval Technology друкує матеріал «Сполучене Королівство і Україна підписують меморандум про наміри у царині військово-морської співпраці». У статті повідомляється, що Київ і Лондон домовились розвивати потужності військово-морських сил України. Видання додає, що меморандум було підписано на борту британського авіаносця «Принц Валійський» у ході британських відвідин президента України Володимира Зеленського. У складі української урядової делегації перебував і міністр оборони України Андрій Таран. Підписання україно-британського меморандуму, як підкреслює Naval Technology, відбулось після прибуття до Чорного моря ескадреного міноносця Королівських військово-морських сил «Dragon» з метою забезпечити свободу навігації у цьому регіоні. Візит британського військового судна до українського порту Одеса, за словами видання, продемонструє налаштованість Сполученого Королівства на розвиток стосунків з Україною.

Naval Technology принагідно повідомляє, що міністр оборони Сполученого Королівства Бен Волліс заявив, що питання оборони перебувають у самому серці особливого партнерства Великої Британії з Україною. Міністр Волліс додав, що мав чудову нагоду відвідати Україну двічі впродовж минулого року, де він оголосив налаштованість Лондона на підтримку Збройних сил України. Саме під час відвідин України торік британський міністр оборони оголосив, що Сполучене Королівство запустить у дію міжнародну морехідну тренувальну ініціативу для українських військово-морських сил. Саме ця ініціатива має на меті збільшити можливості українських військових моряків протистояти загрозі у басейні Чорного моря. Українська сторона, за словами міністра Тарана, висловила сподівання, що підписаний у Британії меморандум стане поштовхом відновлення потужностей кораблебудівної промисловості України і привабить найновіші технології до української економіки.



Іспанське інтернет-видання Notimerica публікує статтю «Україна: ЄС підтримує Україну у процесі реформ і наголошує, що обопільні стосунки мають ґрунтуватися на повазі до верховенства закону». Видання пише, що Європейський союз висловив підтримку реформам в Україні у ході саміту Україна-ЄС, підкресливши, що стосунки між Брюсселем та Києвом базуються на захисті демократичних цінностей та верховенстві закону. Керівництво ЄС у особі голови Ради Європи Шарля Мішеля також зазначило, що Україна здійснює великі зусилля у напрямку приборкання корупції. Мішель додав, що Євросоюз чітко розуміє, що це надзвичайно складний процес, у ході здійснення якого потрібна велика політична воля. Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, позитивно оцінивши саміт, зазначив, що цей захід продемонстрував тотожність позиції України та Європейського союзу з усіх ключових питань.

Notimerica вказує, що голова Ради Європи Шарль Мішель також позитивно оцінив зусилля президента України Зеленського з метою створити структури, які б вели боротьбу з корупцією, водночас наголосивши на потребі дотримання незалежності цих структур та забезпечення їхньої ефективної діяльності. Офіційний Брюссель, за словами іспанського видання, щиро привітав поступ України на шляху здійснення реформ, зокрема висловивши позитивну оцінку процесу запуску реформи сільськогосподарського сектору, ухвалення закону про банківську реформу, а також зусиль з метою децентралізації управління. Насамкінець іспанське джерело повідомляє, що Європейський союз висловив налаштованість і надалі не визнавати незаконну анексію Росією українського півострова Крим і захищати територіальну цілісність України. Разом з цим Брюссель заявив, що Росія має взяти на себе відповідальність за конфлікт на сході України, припинивши фінансування і озброєння бойовиків. Євросоюз також закликав Москву використати вплив на місцевих сепаратистів аби ті дотримувалися Мінських угод, дозволивши доступ на терени під їхнім контролем спостерігачів ОБСЄ. ЄС підтвердив подальше існування санкцій проти Росії разом з налаштованістю на розвиток співпраці з українською владою на низці міжнародних напрямків.

Французька версія міжнародного спортивного видання BeSoccer вміщує матеріал «Шевченко – помітний монумент українського футболу». У статті нагадується, що багато хто критикував рішення українських футбольних функціонерів призначити Андрія Шевченка тренером національної команди з футболу 2016 року. Проте, Шевченко – легенда італійського футбольного клубу «Мілан» та загальновизнана суперзірка українського футболу, як виглядає, доволі вправно показав себе на чолі головної команди України. Без жодних сумнівів, як додає видання, саме Андрій Шевченко з його перемогами у Лізі Чемпіонів, здобуттям «Золотого м’яча» найкращого футболіста світу та найбільшою кількістю голів, забитих за збірну України, постає найкращим нападником в історії українського футболу. І от після 17 років легендарної кар’єри на футбольному полі, а також, як додає видання, невдалої кар’єри політика, український 44-річний тренер мріє стати найкращим тренером в українському футболі.

BeSoccer пише, що «Шева», як по-дружньому називають Шевченка його українські футбольні уболівальники, у якості тренера спромігся створити більш креативну і атакуючу картину гри синьо-жовтої дружини, встановивши виграшний баланс між молодими українськими гравцями та їхніми досвідченими колегами у збірній. Втім, міжнародне видання додає, що на момент, коли Шевченко очолив збірну України 2016 року, українські любителі футболу були прикро вражені виступом синьо-жовтих на Євро-2016, коли команда під проводом тренера Михайла Фоменка програла всі матчі, не забивши жодного гола. Шевченко тоді був помічником Фоменка, і його частково звинувачували у провалі національної команди у Франції. Саме у подібному контексті, як наголошує BeSoccer, відбувся тренерський дебют Андрія Шевченка. Втім, українська футбольна дружина під керівництвом Шевченка не змогла вийти на чемпіонат світу 2018 року у Росії. Однак, як пише видання, мало хто нарікав на це в Україні, бо у відповідь на анексію Росією українського Кримського півострова і підтримку Москвою сепаратистів на сході України, багато хто закликав до бойкоту того чемпіонату. Поступ, що його здійснила збірна України під керівництвом Шевченка розквітнув під час кваліфікації до Євро-2020, коли Україна здобула впевнену перемогу у своїй групі, не програвши жодного матчу і випередивши нинішніх чемпіонів Європи – збірну Португалію, за яку грає Криштіану Роналду.



